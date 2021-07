PMs apreendem mais de mil pinos de cocaína em Barra do Piraí

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 17:00 horas

Barra do Piraí – Uma ação realizada no final de manhã desta quarta-feira, dia 21, por policiais do 10º Batalhão da PM, resultou na apreensão de 1.041 pinos de cocaína investida foi na Rua José Simeão de Avelar, no bairro Nossa Senhora de Santana, em Barra do Piraí.

Os agentes chegaram ao local após receberem denúncia de que três homens estariam vendendo drogas. Ainda de acordo com a informação, os traficantes estariam armazenando entorpecentes numa área de mata.

Os PMs ao chegarem na localidade, não encontraram os suspeitos. Além dos pinos de cocaína, foram apreendidos ainda, três rádios, uma balança de precisão e três bolsas contendo pinos plásticos vazios. O material foi levado para a Delegacia de Barra do Piraí.