Matéria publicada em 12 de março de 2021, 15:21 horas

Resende – Policiais militares apreenderam nesta sexta-feira (12), uma réplica de pistola na Rua Projetada, no Morro do Cruzeiro, no bairro Paraíso, em Resende. Um jovem de 19 anos foi preso, e um menor de 17, apreendido.

Os agentes disseram que um dos suspeitos jogou a réplica sobre o muro de um lote, na tentativa de escapar do flagrante. PMs fizeram buscas no local e encontraram o objeto.

Os jovens foram levados para a Delegacia de Resende, onde prestaram depoimento e foram liberados. A arma de brinquedo ficou apreendida.