PMs capturam jovem que tentou fugir com drogas

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2022, 08:47 horas

Resende – Numa ação realizada no sábado (22), por policiais militares, foi preso um jovem de 22 anos, em Resende. O suspeito foi capturado quando tentava, junto com outros comparsas, fugir para uma área de mata localizada na Rua Inácio Lopes Pereira, na Baixada da Olaria.

Com ele foram apreendidas 33 pedras de crack, 33 pinos de cocaína, dez tabletes de maconha, e 16 trouxinhas da mesma droga e R$ 105. O restante do grupo de supostos criminosos conseguiu escapar do cerco policial.