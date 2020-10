PMs detiveram motorista  após  serem atraídos por cheiro de maconha

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 15:38 horas

Barra Mansa – Um homem, de 37 anos, chamou a atenção de policiais militares, devido a fumaça que exalava um forte odor, parecido com cheiro de maconha, que vinha de dentro do veículo em que ele estava. O flagrante foi na segunda-feira, dia 5, em frente a Matriz de São Sebastião, em Barra Mansa, onde o carro do suspeito estava estacionado.

Os agentes disseram que o homem alegou que tinha acabado de consumir a droga. Por isso, não houve flagrante, e como não havia mandado de prisão pendente, o motorista foi liberado.

No entanto, o carro do suspeito foi levado para o pátio da Guarda Municipal de Barra Mansa, porque o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação e os documentos do veículo estavam atrasados.