PMs do RJ, MG e SP fazem ação conjunta inédita na divisa dos três estados

Sul Fluminense – Em parceria com a Polícia Militar dos estados de São Paulo e Minas Gerais, a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio, através do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) deu início nesta quarta-feira (6) à Operação Tríplice Divisa, com o objetivo de intensificar a fiscalização nas fronteiras dos estados, reprimindo e prevenindo a prática de crimes, sonegação fiscal e outras infrações penais.

A operação se estende até domingo (10) e conta com o apoio dos Comandos Intermediários da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – 17ª RPM; Comando de Policiamento Ambiental (CPAM); Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV); Operação Foco, e a Coordenadoria de Comunicação Social, bem como apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil / 5° Departamento de Policiamento de Área, através das Delegacias 166ª DP (Angra dos Reis), 167ª DP (Paraty), 168ª DP (Rio Claro), 90ª DP (Barra Mansa), 89ª DP (Resende) e 99ª DP (Itatiaia).

Prisões

Durante a ação, vários veículos e pessoas foram abordadas. Além disso, houve apreensões de armas e entorpecentes. Como a operação termina no domingo (10), ainda não foi divulgado o balanço final da operação. Até o momento, porém, sabe-se que um homem foi preso em Angra dos Reis. Contra ele havia um mandado de prisão por latrocínio – roubo seguido de morte – expedido pela Justiça do estado de Minas Gerais.

Em Resende, um rapaz de 21 anos foi preso com uma arma e drogas. Policiais foram ao bairro Novo Surubi, na Rua da Torre, para verificar a denúncia de que um homem armado estava no local. O suspeito tentou fugir, mas os agentes conseguiram realizar a abordagem e o prenderam com uma pistola, um kit rajada e drogas. O material e o suspeito foram encaminhados para a 89ª DP (Resende).