PMs dos batalhões de VR e Angra são alvos da operação Smoke Free - Diário do Vale

Rio – Policiais recentemente incorporados ao 28º Batalhão da PM (Volta Redonda) e ao 37º BPM (Resende) são alvos da Operação Smoke Free, que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizam, nesta quarta-feira (23), contra uma organização criminosa armada e especializada na venda ilegal de cigarros. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com jornal, também são alvos da investida o 4º BPM, 15º BPM, 24º BPM, e BPVE.), além dois bombeiros e um agente federal.

Além disso, José Eduardo Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é um dos alvos de mandado de prisão desta ação. Ele é considerado foragido. Ao todo, são 27 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. Também entre os alvos está Adilson Coutinho de Oliveira Filho, o Adilsinho, que esteve na mira da PF e do MP do Rio no ano passado, na Operação Fumus. Ele é considerado foragido na ação desta quarta ao não ser encontrado.

Segundo a Polícia Federal, até as 11h, 12 pessoas foram presas.

Fonte Jornal O Globo