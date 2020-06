PMs estão em alerta para possível confronto entre quadrilhas rivais em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 15:22 horas

Barra Mansa – Policiais Militares do 28º Batalhão estão em alerta para um possível confronto entre quadrilhas de facções criminosa rivais em Barra Mansa. Na quarta-feira (3), os agentes foram recebidos a tiros, quando chegaram a uma área de mata, na Rua Alexandre Polastri, no bairro Água Comprida, para apurarem a denúncia de que criminosos da Rua Nove, na Vila Nova, invadiriam a localidade para tomar o ponto de venda de drogas, comandada por um homem conhecido como “Julinho”, que está preso.

O ataque, ainda segundo a denúncia, seria liderado por um traficante conhecido como “Betinho”.

Para evitar o confronto entre os bandidos, PMs revidaram os disparos e afugentaram os suspeitos. No tiroteio, Felipe da Costa Oliveira, de 29 anos, morreu no local. Agentes encontraram um revólver ao lado do corpo dele.

Foram aprendidos ainda munições e 94 sacolés e pinos de cocaína.

Um jovem, de 24 anos, e o outro, de 22, foram presos. De acordo com a polícia, os suspeitos foram indiciados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e organização criminosa. Eles estavam para ser transferidos da cela provisória da 90ª DP (Barra Mansa), para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.