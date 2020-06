PMs estouram depósito de armas e drogas do tráfico em Paraty

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 19:50 horas

Paraty – Policiais do 33º Batalhão estouraram na segunda-feira, dia 22, um depósito de armas e drogas do tráfico de drogas em Paraty. O local onde o material ilícito era armazenado fica em uma casa no bairro Corisco, e foi encontrado dividido em duas sacolas embaixo de um sofá. Ninguém foi preso.

Os PMs apreenderam um revólver, 18 munições de pistola, dez embalagens contendo pasta base de cocaína. Também foram encontrados 21 gramas de cocaína, 18 munições, 15 pedras de crack, um tablete de maconha que pesava um quilo da droga, além de dois pedaços também de maconha, balança de precisão e material para embalar drogas.

A ocorrência da PM foi registrada na 167ª DP (Paraty ).