PMs estouram depósito do tráfico em Paraty

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 16:22 horas

Paraty – Policiais do 33º Batalhão da PM estouraram por volta das 12h30 desta quinta-feira (18), uma casa no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, que servia de depósito de armas e drogas mantido por traficantes locais. Uma mulher foi presa no local.

Os agentes apreenderam 2,5 quilos de cocaína pura, um tablete de maconha pesando um quilo, além de cinco pedaços da mesma droga. Foram apreendidas ainda uma pistola de calibre 9 milímetros, 41 munições, dois carregadores de pistola, etiquetas com a descrição de uma facção criminosa e vários sacos plásticos para acondicionar drogas.

A suspeita e o material recolhido pelos PMs foram levados para a 167ª DP (Paraty), onde foram apresentados ao delegado titular Marcelo Russo.