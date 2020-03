PMs trocam tiros com bandidos em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 07:50 horas

Volta Redonda – Polícias militares trocaram tiros com criminosos, em Volta Redonda. O tiroteio foi na Rua Esperança, no Morro da Conquista , no bairro Santo Agostinho.

Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram e abandonaram no local 30 munições de calibre 38. O material apreendido foi levado para a 93 DP (Volta Redonda).