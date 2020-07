PMs trocam tiros com suposto ladrão e evitam assalto em padaria na Vila Mury

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 17:27 horas

Volta Redonda – Policiais militares evitaram na manhã desta sexta-feira, dia 10, que um homem roubasse uma padaria na Vila Mury, em Volta Redonda.

Uma viatura da PM passava pelo local e conseguiu afugentar o suspeito, que fugiu sem levar nada do estabelecimento.

Ele foi perseguido pelos agentes. Segundo testemunhas, o homem chegou trocar tiros com os PMs, na Rua Gioto, no Retiro (bairro vizinho). Ninguém se feriu e o homem conseguiu escapar do cerco policial.