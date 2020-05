PMs trocam tiros com suspeitos no Conforto

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 15:05 horas

Volta Redonda – Policiais militares do Posto de Policiamento Comunitário número 2, do 28º BPM, apreenderam um carro e duas granadas depois de uma perseguição que começou no Eucaliptal e terminou no Conforto. Quatro suspeitos foram detidos e depois liberados.

Segundo os policiais, os suspeitos estavam em um VW Gol. Quando eles saíram do Eucaliptal e os PMs notaram que seguiam em direção ao Conforto, foi montado um cerco. Segundo a PM, o quarteto seguia para o bairro São Carlos, onde pretendia se confrontar com criminosos de facção rival daquele bairro.

Enquanto fugiam, os suspeitos teriam arremessado duas granadas contra os policiais, mas elas não explodiram. No entanto, como não havia prova de que eles efetivamente atiraram os artefatos, foram liberados após o depoimento na 93ª DP.