Poder Judiciário fluminense produziu quase 2 milhões de sentença este ano

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 16:25 horas

Estado do Rio– Desde 16 de março deste ano, quando implantou o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, adotou, em função do agravamento da pandemia da Covid-19, uma série de medidas com o objetivo de manter o funcionamento do Poder Judiciário fluminense e a prestação jurisdicional à sociedade.

Foram publicados diversos atos normativos para regulamentar o funcionamento do Judiciário fluminense e orientar a população sobre as mudanças. Também foram realizados treinamentos e lives para que magistrados e servidores se adaptassem à nova rotina. O resultado do esforço de todos se refletiu nas estatísticas de produtividade.

Em pouco mais de nove meses de RDAU, de 16 de março a 20 de dezembro de 2020, o TJRJ produziu 1.928.587 sentenças, 1.903.623 decisões, 5.229.796 despachos e 58.878.451 atos cumpridos por servidores. Comparando com o mesmo período de 2019, houve um aumento de quase 7% do número de decisões no segundo grau de jurisdição. Em 2019 foram 53.853 e, em 2020, 57.546.

Para facilitar o desenvolvimento do trabalho à distância, foi apresentada aos magistrados e servidores uma nova ferramenta de trabalho: o Gabinete Web. A plataforma 100% na web oferece diversos benefícios no dia a dia para quem trabalha em gabinetes. Assim, magistrados passaram a consultar e movimentar processos eletrônicos, atribuir funções e responsabilidades aos assessores; por exemplo.

O instrumento permite, ainda, o manuseio de um processo como um livro eletrônico (com funções de virada de página, por exemplo), conversas entre magistrados e servidores via chat; entre outras facilidades.

Para melhor trabalho do Judiciário fluminense foram realizados também treinamentos sobre o uso de sistemas de videoconferência para a realização de audiências – caso da plataforma Cisco Webex -, sobre o Office 365, Teams, Planner, One Drive e Outlook com o objetivo de ajudar o público interno a se adaptar & agrave; nova rotina de home office.

E com o objetivo de garantir os cuidados necessários para que magistrados e servidores pudessem trabalhar de forma segura para todos foram organizadas diversas lives sobre saúde e comportamentos – como usar corretamente os equipamentos de proteção individual -, sobre saúde mental em tempos de pandemia e cuidados especiais para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.