Polícia Ambiental apreende armas e pássaros silvestres em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 11:40 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia feita ao Linha Verde – programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente – levou agentes da 4ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) a apreender diversos materiais usados para caçar animais ilegalmente, além de armas, munições e pássaros da fauna silvestre que eram mantidos em cativeiro. A ação ocorreu na Gamboa do Belém, em Angra.

Segundo os policiais, lotados na UPAm do Parque Estadual da Juatinga, a equipe seguia as informações encaminhadas pelo Linha Verde quando ouviram um barulho de motosserra na Alameda Jacarandá. O homem que utilizava o maquinário disse não possuir licença para utilizá-lo. Ainda local, os policiais notaram uma gaiola contendo uma maritaca – que também não tinha a documentação necessária. Acuado, o homem correu para o interior da residência e disse que os PMs só poderiam entrar dentro de sua casa com mandado judicial.

Desconfiados da atitude do homem, os agentes explicaram ao proprietário que ele estava em situação de flagrante delito, o que autorizava a entrada da equipe na residência.

No interior do imóvel foram encontradas uma cartucheira e um coldre, além de três gaiolas contendo um trinca-ferro em cada, dois alçapões, um pio de caça, um transporte e uma gaiola armadilha. Os policiais também apreenderam uma espingarda calibre 32 e uma espingarda do tipo ‘soca-soca’; uma espingarda de pressão calibre 5.5mm ; dois trabucos calibre 36; dois trabucos calibre 32; três trabucos calibre 28; um cano para trabuco calibre 32 e uma garrucha calibre 36; munições de calibre 32, 38, 22 e 36.

Todo o material foi levado para a 166ª DP (Delegacia de Polícia), onde foi determinada uma fiança. Os pássaros apreendidos foram levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

Foto cedida pela Polícia Ambiental