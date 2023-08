Polícia Ambiental encontra árvores cortadas próximas a cachoeira Véu de Noiva, em Mangaratiba

Mangaratiba – Policiais da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) encontraram, após denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177), árvores centenárias cortadas na cachoeira Véu de Noiva, em Mangaratiba. Ação foi realizada nesta terça-feira (29). O local faz parte da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Cunhambebe.

Segundo os agentes, policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, ao receberem a denúncia, procederam à Muriqui, onde fica a cachoeira e, após percorrer toda a trilha a pé, identificaram quatro árvores cortadas, aparentemente com uso de motosserra, as margens do curso de água. identificar os possíveis autores. Após buscas, a equipe da 4ª UPAm se dirigiu à 165ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Para denunciar crimes ambientais em todo Estado ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).