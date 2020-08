Polícia Ambiental fiscaliza terreno em Angra dos Reis após denúncia

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 14:11 horas

Angra dos Reis – Policiais ambientais realizaram nesta quarta-feira (26) uma fiscalização em um imóvel localizado no bairro Village, em Angra dos Reis, onde constataram a construção irregular em solo não edificável, além da degradação de 200 metros quadrados no interior de uma área de preservação permanente. A ação foi feita após denúncia encaminhada ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Em cumprimento a ordem de policiamento, os agentes da 4ª UPAm procederam ao local denunciado, na Rua Maruim, onde nos fundos de uma residência que margeia a BR 101, tiveram a atenção voltada para uma cerca de bambu e mourões com arames farpados delimitando a área. Durante a fiscalização, os agentes identificaram um forno a lenha em uma área coberta e um pequeno galpão onde se acumulavam diversos materiais. Perceberam ainda que havia um homem trabalhando no quintal do terreno e o questionaram sobre as licenças necessárias.

O responsável informou que trabalha com reciclagem e que também tinha uma pequena criação de aves, mas não possuía nenhuma autorização para os empreendimentos ali realizados.

De acordo com os policiais militares, o terreno pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e além disso, havia uma área com aproximadamente 200 metros de degradação as margens de um curso de água, caracterizando uma área de preservação permanente. Diante dos fatos e com base no artigo 64 da lei de crimes ambientais, os agentes procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em Angra dos Reis a população pode denunciar qualquer crime ambiental ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.