Polícia ambiental identifica loteamento irregular e desmatamento em Angra

Angra dos Reis – Após receberem denúncia de crime ambiental encaminhada pelo Linha Verde, policiais militares ambientais estiveram no último domingo (29), na Ilha Grande, em Angra dos Reis, onde identificaram a supressão de vegetação, desmatamento e loteamento irregular. O caso aconteceu no bairro da Monsuaba.

Assim que receberam as informações, os agentes da 4ª UPAm se deslocaram à Rua das Cascata, onde constataram a supressão de vegetação as margens de uma cachoeira, área de proteção permanente, conforme artigo 4º da lei 12.651/12, o corte de uma grande árvore, além de demarcações e separação de lotes com uma placa de venda. Os policiais militares realizaram diligências no entorno com objetivo de identificar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado. Diante dos fatos, procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base nos artigos 38 e 60 da lei de crimes ambientais.

Para denunciar crimes ambientais em Angra dos Reis ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone 0300 253 1177, com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).