Polícia Ambiental resgata 30 pássaros de cativeiro em Três Rios

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 10:36 horas

Três Rios – Uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – a respeito de caça e guarda ilegal de animais silvestres, levou a polícia ambiental a resgatar na quarta-feira (28), 30 pássaros mantidos em cativeiro no município de Três Rios.

Em cumprimento a ordem de policiamento a fim de averiguar a denúncia, os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos estiveram na Rua Jorge Guilherme Pinheiro, no bairro Franco e, durante fiscalização no imóvel, constataram a veracidade das informações, encontrando oito alçapões, 22 coleiros, dois canários da terra, um azulão, um trinca ferro, um tizil, uma cigarra, uma maritaca e um galinho da serra.

A equipe da 5ª UPAm questionou o proprietário a respeito das licenças necessárias para manter os pássaros em cativeiro, mas por não as possuir, foi conduzido à 108ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 29 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.