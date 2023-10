Polícia apreende 1kg de pasta-base de cocaína em Vargem Alegre

Barra do Piraí – A Polícia Militar apreendeu na tarde desta terça-feira (17) um quilo de pasta-base e 500 pinos de cocaína. A apreensão aconteceu no conjunto habitacional Bela Vista, em Vargem Alegre.

Através de denúncias anônimas, os agentes tomaram conhecimento de que quatro integrantes da facção criminosa Comando Vermelho – incluindo duas mulheres – teriam entrado em uma área de mata carregando um balde.

Após varredura, os PMs encontraram o balde enterrado, dentro do qual havia as drogas apreendidas. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí).