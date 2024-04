Polícia apreende armas e munições em operação no Monte Castelo, em Volta Redonda

Volta Redonda – Uma operação conjunta entre a Secretaria Estadual de Polícia Militar (SEPM), o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na apreensão de armas de fogo, munições e materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

Duas mulheres, uma de 23 anos e outra de 47 anos, foram identificadas como envolvidas na operação. Entre os materiais apreendidos estão uma pistola Glock 9 mm e dois revólveres Taurus calibre 32, todos com numeração raspada, além de carregadores, munições, rádios comunicadores e um caderno com anotações do tráfico.

A operação teve início após uma denúncia anônima, direcionando a equipe de busca, em conjunto com o GAT 1, ao endereço indicado. No local, as autoridades tiveram sucesso na apreensão do armamento.

Segundo informações obtidas durante a operação, uma das envolvidas informou que as armas pertenciam a outro suspeito – um homem que não teve sua identidade revelada – que recentemente saiu da prisão. As suspeitas foram conduzidas à 93ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento, foram ouvidas como testemunhas e liberadas posteriormente. O material apreendido ficou sob custódia das autoridades para as devidas providências legais.