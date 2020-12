Polícia apreende caixa clandestina distribuidora de sinal de internet na Comunidade do Areal

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 18:09 horas

Angra dos Reis – Com auxílio de denúncias encaminhadas pelo Disque Denúncia de Angra (0300 253 1177), sobre uma possível central de gatonet na comunidade do Areal, em Angra dos Reis, policiais militares realizaram nesta terça-feira (8) uma operação na comunidade, onde retiraram um caixa no alto de um poste que seria utilizada para distribuição ilegal de internet, conhecida popularmente como “gatonet”.

De acordo com os policiais do 33º BPM, os informes do Disque Denúncia davam conta de que traficantes estariam cortando os sinais de TV e internet naquela comunidade, instalando novos pontos para distribuição desses sinais, obrigando os moradores a contratarem esses serviços diretamente com uma empresa indicada por eles. Os militares então procederam ao local e durante diligências na Rua Manoel Vicente, esquina com Rua Espírito Santo, havia uma caixa presa em um dos postes, que, segundo os agentes, seria da empresa responsável por furtar e danificar os cabos de internet de outras operadoras para a distribuição clandestina do sinal de internet.

Os policiais informaram ainda que realizaram buscas, mas não conseguiram identificar a localização da central clandestina de internet, e solicitaram à população que, caso conheçam onde é feita essa distribuição, que liguem para o Disque Denúncia, no telefone 0300 253 1177 ou denunciem através do aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares.