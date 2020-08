Polícia apreende drogas e prende homem que tentou subornar PMs em Angra dos Reis

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 15:45 horas

Angra dos Reis – Pelo menos duas denúncias sobre tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) levaram a polícia militar a apreender nesta quarta-feira (5) 471 pinos de cocaína, 340 trouxinhas de maconha, 2.500 eppendorfs (tubos utilizados para guardar drogas), 26 potes, rolos de fita adesiva e plástico filme e dois aparelhos celulares.

Os policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) realizavam patrulhamento na Comunidade de Manguinhos, na altura da Rua Divinéia, quando se depararam com uma pessoa em atitude suspeita que, ao avistar a chegada dos policiais, acabou fugindo em direção a Rua Araruama.

Os agentes fizeram um cerco no local e capturaram o suspeito. Após revista pessoal, encontraram uma pedra de maconha, seda e R$ 30 em espécie em posse do mesmo. Quando questionado sobre o fato de ter tentado fugir, informou que aguardava um carregamento de drogas para endolar o material entorpecente. Nesse momento, um carro se aproximou do local e, durante a abordagem no interior do veículo, outro homem portava um saco com os eppendorfs, informando que tinha drogas escondidas próximas a um mangue.

No local indicado por ele, o suspeito ainda ofereceu uma certa quantidade em dinheiro aos policiais para que não fosse conduzido à delegacia. Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão e os encaminharam, juntamente com as drogas, à 166ª DP.