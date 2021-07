Polícia Civil analisa imagens de imediações próximas do local onde menino e jovem foram foi baleados

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 15:36 horas

Barra Mansa – O delegado da 90ª DP (Barra Mansa), Vinícius de Mello Coutinho, disse nesta segunda-feira, dia 26, que está analisando imagens de imediações próximas ao local, onde Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, de 2 anos, morreu após ser baleado. A criança foi atingida na cabeça, noite de sábado (24), quando estava na Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Ycaro chegou a ser levado para Santa Casa de Barra Mansa, onde não resistiu aos ferimentos. Também foi baleado no mesmo dia e local, Anderson Leite Antero, de 21 anos. O jovem foi levado para o Hospital São João Batista, onde morreu.

O delegado informou ainda que está registrando depoimento de testemunhas. Ele instaurou um procedimento, para apurar a morte do menino e do jovem. Vinícius, no entanto, não deu detalhes sobre o andamento das investigações.

– A investigação prossegue para identificar o autor. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas e analisando imagens dos locais próximos, onde ocorreu o tiroteio no sábado. Não podemos (policiais) falar mais para não atrapalhar as apurações- disse Vinícius, que aguarda os laudos de necropsia das vítimas, e o da polícia técnica.

Atirador foi ao bairro Paraíso para se vingar, diz PM

Já o 28º Batalhão PM alega que o atirador foi um homem, 24 anos, que tem anotações criminais. Os agentes disseram que suposto criminoso desceu de um Celta preto, cuja placa não foi anotada,

Os policiais disseram que, a princípio, suspeito que mora no bairro Mangueira, também em Barra Mansa, foi ao Paraíso para vingar, de um espancamento em que um parente dele, sofreu por parte criminosos do bairro, onde ocorreu o tiroteio.

Ainda de acordo com a PM , o local dos crimes foi periciado, onde foram arrecadados 11 estojos de projétil de pistola de calibre 9 milímetros. Os agentes foram a casa do suspeito, no bairro Mangueira, onde foram informado por uma irmã dele, que não vê há cinco dias.

No dia do crime, os policiais ouviram o pai do menino, que disse que Ycaro estava brincando, perto deles, quando ouviu barulho de tiros vindos de um carro. Após isso, reparou que o filho foi atingido pelos tiros.

O pai explicou que pegou filho, que estava ensanguentado, e o levou para a Santa Casa de Barra Mansa, onde o menino morreu. Já o jovem, que também foi baleado, chegou a ser atendido no Cais do Aterrado, antes se ser levado para o Hospital São João Batista, onde morreu.