Polícia Civil apreende 15 kg de maconha e prende um homem na Ponte Alta

Volta Redonda – O setor de inteligência da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) conseguiu apreender na noite desta segunda-feira (18) quinze quilos de maconha prensada na Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta. De acordo com as investigações, o local estava sado por um traficante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Durante dois dias os agentes acompanharam a movimentação na área, até que abordaram um homem, de 27 anos, que saiu do imóvel carregando uma bolsa de feira cheia. Durante a abordagem, os policiais constataram que dentro da bolsa havia dez tabletes de maconha – pesando aproximadamente 1kg, cada – e que dentro da casa havia mais cinco. Tanto as drogas quanto o suspeito foram levados para a 93ª DP, onde o homem permanece preso.