Polícia Civil apreende adolescente suspeito de cometer três homicídios em Paraty

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 11:46 horas

De acordo com o delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcello Russo, uma quarta vítima conseguiu escapar da tentativa de homicídio

Paraty – Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido na tarde desta terça-feira, dia 14, por agentes da 167ª DP (Paraty), por suspeita de ter envolvimento em três homicídios, além de uma tentativa de homicídio durante a madrugada de segunda (13) e terça-feira (14), após cerco, no bairro Mangueira, em Paraty.

De acordo com o delegado titular da unidade, Marcello Russo, o crime foi motivado pela briga entre facções criminosas na localidade. As vítimas fatais tinham 29, 37 e 42 anos. Já vítima que conseguiu escapar tem 39 anos. O nome das vítimas não foi divulgado.

Marcelo Russo informou ao DIÁRIO DO VALE que o adolescente, mais dois comparsas, outro menor, de 16 anos, e um homem, de 28, já identificados, são os principais suspeitos de executarem as vítimas a tiros, na Rua Camomila, no bairro Pantanal, após desembarcarem de um veículo, modelo Peugeot 206, preto.

Após investigação, o adolescente foi identificado e apreendido. A Polícia Civil segue em busca dos outros dois suspeitos.