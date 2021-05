Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 15:34 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, apreenderam, na segunda-feira (17), uma quantidade de cocaína que estava escondida dentro de um automóvel, em uma comunidade situada no Centro de Angra. O motorista fugiu do local após colidir com o veículo.

De acordo com os agentes, após uma denúncia anônima de que um veículo contendo drogas havia colidido no Morro do Peres, equipes da unidade foram até o local. Mas, ele já tinha sido rebocado para o pátio da prefeitura de Angra dos Reis. Durante diligências, os investigadores foram informados de que o motorista do carro fugiu do local ensanguentado e perguntando onde seria a rodoviária de Angra dos Reis.

Ainda segundo os agentes, ao chegarem no pátio da prefeitura, revistaram o veículo e localizaram aproximadamente cinco quilos de cocaína. O material entorpecente foi apreendido na delegacia e encaminhado à perícia.

Outra ação

Também na segunda-feira, policiais civis prenderam três homens e uma mulher, que integravam uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. Eles estavam no quarto de uma casa, na comunidade Fortaleza, no Centro de Angra dos Reis, fazendo a contabilidade da venda de entorpecentes, quando foram abordados pelos agentes

Um dos suspeitos era foragido da Justiça, e o outro comparsa tentou fugir, pulando o muro da casa, mas foi detido por um PM que estava do lado de fora do imóvel.

Os agentes apreenderam 104 pinos de cocaína, três celulares, 42 trouxinhas de maconha, 21 saquinhos de haxixe, três munições de revólver, calibre 38, um rádio comunicador, R$ 1,5 mil e um caderno com anotações do tráfico.