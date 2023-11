Polícia Civil apreende pistola e falso fuzil do CV no Morro da Conquista

Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho, apreenderam, nesta quinta-feira (30), uma pistola calibre 9mm; 27 munições de mesmo calibre; um caderno com anotações; um fuzil AR-15 falso com a inscrição ‘CV’; dois rádios-transmissores; dois celulares e um notebook, além de 32 sacos de maconha.

O material apreendido foi encontrado em um imóvel utilizado pelo tráfico no Morro da Conquista, área dominada pelo Comando Vermelho. Ao perceber a presença dos policiais, um homem apontado como gerente do tráfico local fugiu, pulando do segundo andar. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela Polícia.