Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 16:19 horas

Paraíba do Sul – Um balanço divulgado nesta sexta-feira, dia 11, pela delegada titular da 107ª DP, Cláudia Nardy Abuud, revelou que na Operação “Esquema Preferido”, realizada no dia anterior nos Estados do Rio e Minas Gerais, oito pessoas foram presas. Além disso, foram apreendidos aproximadamente R$ 1 milhão em bens de luxo.

Na relação dos materiais recuperados pelos agentes está meia barra de ouro, avaliada em R$ 150 mil, oito veículos de luxo, como carros importados, jet sky, entre outros. Além de R$ 6.500,00 em dinheiro, relógios de marcas famosas, roupas, cartões de crédito, pen drive, DVD-R, cheques e notas promissórias

A investida contou ainda com apoio dos Ministérios Públicos dos Estados do Rio de Janeiro e Minais Gerais, Polícia Civil de Paraíba do Sul e agentes mineiros, além 38º Batalhão da PM (Três Rios) e agentes da Polícia Rodoviária Federal.

A operação, que ocorreu simultaneamente em Paraíba do Sul, e nas cidades de Juiz de Fora e Divino (MG), teve como objetivo o desmantelamento de um grupo criminoso envolvido em roubos a residências de luxo nos estados do Rio e Minas Gerais.

A ação envolveu 80 policiais. A investigação identificou um grupo formado por criminosos de Minas Gerais especializados em roubo. Os valores roubados eram investidos no tráfico de drogas e em bens de luxo,

A operação foi batizada de “Esquema Perfeito”, porque a quadrilha investigada se dedicava a diferentes modalidades criminosas, incluindo tráfico de droga – objeto de investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, porém o roubo a residências se tornou mais rendável ao bando.

Todos os presos foram levados para a Delegacia de Paraíba do Sul e transferidos nesta sexta-feira, para o sistema penitenciário.

– A ação buscou cumprir mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Justiça em decorrência de uma minuciosa investigação iniciada no dia 2 de março de 2021 pela equipe da 107ª DP (Paraíba do Sul). Trata-se de uma ocorrência do maior roubo da história do município – disse a Delegada.

Segundo a policial, os integrantes da quadrilha formados por criminosos de Minas Gerais praticavam os roubos de maneira reiterada , escolhendo e estudando seus alvos de forma criteriosa, organizando todos os detalhes de cada ação, que sempre envolvia manter as vítimas como refém por várias horas, sob mira de armas.