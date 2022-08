Polícia Civil apura caso de cão encontrado trancado dentro de carro em Valença

Matéria publicada em 6 de agosto de 2022, 12:03 horas

Valença – Foi registrado na 91ª DP, como fato atípico, o caso do cão da raça Pug encontrado trancado num carro na Rua dos Mineiros, no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença. Policiais militares foram avisados por populares sobre o cão.

O dono do animal foi localizado pelos agentes. Ele disse que era suíço e que deixou o seu cão sozinho apenas por alguns instantes.

Além disso, alegou que desconhecia as leis brasileiras. Levado para a Delegacia de Valença, o suíço foi ouvido e liberado.

Ele deverá responder por omissão de cautela na guarda ou condução de animais.