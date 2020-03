Polícia Civil apura suposto toque de recolher no Açude imposto pelo tráfico

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 10:53 horas

Volta Redonda – Polícias Civis da 93 DP estão analisando um comunicado, supostamente assinado por uma facção criminosa, que está circulado pelas redes sociais. Trecho do texto determina toque de recolher aos moradores dos bairros Açude 1, 2, 3, e 4, a partir das 22h. O comunicado alega que a medida é para “proteger a comunidade da pandemia do coronavírus”. Além disso, os criminosos ameaçam punir quem desrespeitar as determinações.

Pela “lei” do tráfico, as pessoas só devem sair de suas casas para fazer coisas essências. No comunicado, os supostos bandidos informam que não vão permitir carros de som circulando pelo bairro, aglomerações e festas de rua na comunidade.

O delegado Wellington Vieira analisa o comunicado e vai ouvir depoimentos de moradores do Açude, para descobrir se há realmente toque de recolher a partir das 22h ou se é “fake news”.