Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 16:48 horas



Barra do Piraí – Inspetores da 88° DP de Barra do Piraí cumpriram na manhã desta quinta-feira (29) um mandado de prisão contra um homem com suspeita de ligação com o tráfico de drogas no bairro Caixa d’água. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi expedido após investigações dos agentes no município.

O suspeito foi encaminhado para a 88°DP e será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.