Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Barra Mansa 

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 17:44 horas

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, na terça-feira, dia 4, um homem suspeito de crime de violência doméstica. Ele foi capturado no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência.

As investigações demonstraram que o autor foi até a residência da ex-companheira e a agrediu fisicamente com pauladas nas pernas e no rosto. Contra o suspeito foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.