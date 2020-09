Polícia Civil de Mendes deflagra operação contra suspeitos de homicídio

Mendes – Policiais civis de Mendes, com apoio de agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais, cumprem na manhã desta segunda-feira, dia 21, em Viçosa, três mandados de prisão e oito de busca e apreensão, durante uma operação contra suspeitos de envolvimento em um homicídio, em Mendes, em agosto deste ano.

Mendes – Policiais civis de Mendes, com apoio de agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais, cumprem na manhã desta segunda-feira, dia 21, em Viçosa, três mandados de prisão e oito de busca e apreensão, durante uma operação contra suspeitos de envolvimento em um homicídio, em Mendes, em agosto deste ano. Duas, das das três pessoas procuradas, foram presas.

De acordo a Polícia Civil, o trio é de Viçosa (MG) e além da suspeita de participação no assassinato de um homem, que não teve a identidade divulgada, no dia 04 de agosto, segundo as investigações, os suspeitos têm ligação com o tráfico de drogas, tanto em Viçosa, quanto em outros municípios da região Sul Fluminense. Intitulada de ‘Operação Aliança’, a ação também cumpre outros 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juizado de MG.