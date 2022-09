Polícia Civil de Paraty prende jovens suspeitos de furto de motor de lancha

Matéria publicada em 7 de setembro de 2022, 09:42 horas

Paraty – Policiais civis da 167ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, prenderam na tarde desta terça-feira, dia 6, dois jovens, de 25 e 22 anos, suspeitos de envolvimento no furto de um motor de popa de lancha, avaliado em R$ 11 mil. Um deles foi localizado pelos agentes, no bairro Ilha das Cobras e o outro na rodoviária, no Centro de Paraty.

Russo disse que o crime foi praticado na segunda-feira, dia 5, e que o motor foi encontrado numa casa no bairro Conto Azul, também em Paraty. O delegado disse que a pessoa que comprou o equipamento já foi identificada e que ela responderá por receptação.

Os dois autores do furto foram levados para a Delegacia de Paraty, onde foram indiciados por furto. Eles foram transferidos para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde ficaram à disposição da Justiça de Paraty.

O motor foi devolvido ao seu proprietário, um homem de 61 anos.