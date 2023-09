Polícia Civil de Paraty prende suposto traficante do Comando Vermelho

Paraty – Agentes da 167ª Delegacia de Polícia de Paraty, sob o comando do delegado Marcello Russo, após informações do setor de inteligência da polícia civil, prenderam em flagrante, no final da tarde de quarta-feira (27), um homem de 22 anos, com farta quantidade de drogas, no bairro Novo Horizonte, em Paraty.

Segundo informações do delegado, o suspeito seria traficante associado a facção Comando Vermelho, com ele a polícia apreendeu pedras de crack, cocaína e maconha. Até a publicação desta matéria ainda não havia informações sobre quantidade exata das drogas apreendidas.

Foto: cedida pela PM