Policia Civil de Resende divulga balanço da Operação Combate

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 07:50 horas

Resende – A 89ª DP (Resende) e delegacias do 5° Departamento de Polícia de Área (DPA) divulgaram, nesta quarta-feira, um balanço da “Operação Combate” que foi realizada no dia anterior naquele município. O objetivo foi prender a traficantes suspeitos de cometer homicídios no distrito de Engenheiro Passos.

A ação cumpriu mandados de prisão e contou com apoio de policiais rodoviários federais e militares. Nove mandados de prisão foram cumpridos, arma, drogas e um rádio comunicador foram apreendidos, e 16 pessoas foram presas.

De acordo com os agentes, os alvos da operação estão envolvidos na morte de um homem, ocorrida em 8 de maio deste ano. A vítima foi agredida a pauladas devido a uma injusta acusação de furto de telefone celular, que não ocorreu. Em outra ocorrência, no dia 11 de maio, os criminosos também agrediram a pauladas uma mulher pelo fato de ela ter se relacionado com um homem de uma facção rival.

A vítima escapou da morte, mas quebrou quatro costelas, perfurou o pulmão, quebrou um dos braços, lesionou o cotovelo, teve as pernas cortadas e diversos hematomas pelo corpo.