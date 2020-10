Polícia Civil de Rio das Flores disponibiliza WhatsApp para denúncia de mulheres e crianças, vítimas de maus tratos

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 11:32 horas

Rio das Flores – A delegacia de Rio das Flores está disponibilizando um número de WhatsApp para que mulheres e crianças, vítimas de maus tratos e violência, possam pedir ajuda e fazer denúncias através de mensagens e ligações.

De acordo com os agentes, coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, os idosos e a população em geral também poderão usar este canal de comunicação com a unidade para pedir socorro e outras orientações necessárias. O número do WhatsApp é 24 98833-8162.

A 92ª DP também conta com o atendimento especial para mulheres, onde uma policial especialmente treinada, fará o atendimento e todo acompanhamento das mulheres e crianças. Em breve, a unidade também terá uma sala especial para esses atendimentos. A ideia é transformar o ambiente num local mais humanizado acolhedor para essas vítimas.