Polícia Civil de Três Rios prende suspeito de homicídio

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 14:02 horas

Três Rios – Um homem apontado como um dos responsáveis pela morte do adolescente Danilo Bastos de Souza Gomes, no último dia 7 de setembro, foi preso pela Polícia Civil de Três Rios, nesta sexta-feira (20). Ele foi preso na casa da namorada, no bairro Cantagalo. Com ele foram apreendidos documentos falsos que usava para despistar a Polícia.

O assassinato de Daniel foi filmado e o vídeo divulgado em grupos de aplicativos de mensagens.

Segundo investigações, o suspeito é um traficante apontado como um dos principais líderes da maior facção criminosa do Rio que atua na região Sul Fluminense. A Polícia conseguiu identificar que o suspeito aparece no vídeo chutando o rapaz e ordenando a morte dele. Outros três suspeitos do crime foram presos ainda em setembro.