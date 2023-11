Polícia Civil em VR prende em Pinheiral condenado por tráfico de drogas

Volta Redonda e Pinheiral – A Polícia Civil em Volta Redonda, coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho, cumpriu na tarde desta segunda-feira (27) um mandado de prisão em razão de sentença condenatória por tráfico de drogas contra um homem de 43 anos.

Após diligências na residência do rapaz, foragido da Justiça, os policiais descobriram que ele estava na cidade vizinha, Pinheiral. Lá, ao ser abordado pelos agentes, ele tentou fugir, mas logo foi capturado às margens do Rio Paraíba do Sul, escondido em uma área de mata. Ele foi conduzido pelos policiais à 93ª Delegacia de Polícia.