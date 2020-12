Polícia Civil desarticula organização criminosa que extorquia políticos utilizando sites para divulgar notícias falsas

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 17:07 horas

As falsas páginas de notícias usadas nos crimes atuavam em municípios de Magé até Paraty

Rio de Janeiro- A equipe da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) realizou na manhã desta segunda-feira (21), uma operação contra uma organização criminosa, que controlava dezenas de páginas falsas em redes sociais e eram utilizadas para extorquir deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos e outras vítimas por meio de notícias falsas (fake news).

A operação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Na ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários endereços da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava de forma empresarial. Quando um político não aceitava pagar por propaganda na falsa página de notícia de sua cidade, se transformava em alvo de constantes ataques políticos, usando sempre fake news. As falsas páginas de notícias usadas nos crimes atuavam em municípios de Magé até Paraty, na Região da Costa Verde, com atuação mais intensa em cidades da Baixada Fluminense.