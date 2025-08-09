sábado, 9 agosto 2025
Policia Civil do Rio apreende arsenal e material para fabricação de munições

Ex-CAC guardava material em imóvel, após ter certificado de registro cancelado pelo Exército Brasileiro

by adrielly ribeiro

Foto: Reprodução – Polícia Civil

Rio de Janeiro – A Polícia Civil realizou neste sábado (9), a apreensão de um grande arsenal e material para a produção de munições. O armamento foi encontrado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, em uma operação coordenada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), após investigações.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que um homem, ex-CAC, teve seu certificado de registro cancelado pelo Exército Brasileiro em novembro de 2024, por perda de idoneidade, e permaneceu de forma irregular na posse de armamento.

“Nossa Polícia Civil realizou um trabalho minucioso de investigação e chegou até o imóvel do investigado, resultando nessa apreensão importante. Esse armamento representa um risco grande para a sociedade e conseguimos tirá-lo das ruas”, disse o governador Cláudio Castro.

No imóvel, os agentes encontraram quatro pistolas de uso restrito, duas pistolas de uso permitido, um revólver, duas carabinas, um fuzil de uso restrito, uma farta quantidade de munições de diversos calibres, grande volume de insumos para recarga, como espoletas, pólvora e estojos e um maquinário completo para recarga de munições, apto à produção em escala.

As armas estavam irregulares e, por isso, foram retiradas do local. E, segundo levantamento realizado pelos agentes, o investigado possui condenação anterior pela Justiça Federal pelo crime de tráfico internacional de armas.

Todo o material de alto poder ofensivo e o maquinário especializado para recarga de munições foram encaminhados para exame pericial. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, com o objetivo de reduzir o poder de fogo de organizações criminosas.

