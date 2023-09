Polícia Civil do Rio muda de comando

De acordo com a publicação no Diário Oficial, desta terça-feira (26), o Governador Cláudio Castro exonerou, na segunda-feira (25), o secretário de Estado da Polícia Civil, delegado Fernando Antônio Paes de Andrade Albuquerque. Em seu lugar, assume como titular da pasta o delegado José Renato Torres do Nascimento.

Fernando Antônio permaneceu no comando da polícia Civil por um ano e cinco meses. O novo secretário, José Renato, foi coordenador do Departamento de Segurança e estava cedido ao Tribunal de Contas do Município (TCM).