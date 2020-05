Polícia Civil elucida morte de metalúrgico da CSN

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 11:51 horas

Barra Mansa – O delegado titular da 90 DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito, disse na manhã deste sábado (2), que o assassinato do metalúrgico da CSN, Arnaldo Silva de Souza, de 39 anos, foi elucidado com a prisão na terça- feira (28), do suspeito de ter cometido o crime, em Barra Mansa.

O assassinato ocorreu em abril deste ano, sendo que o corpo foi encontrado no Rio Barra Mansa, no bairro Nova Esperança. O crime foi praticado por motivo torpe. O suspeito usou um martelo para transfigurar o rosto da vítima, antes de jogá-la no rio.