Polícia Civil estoura depósito do tráfico e prende dois vapores em Paraty

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 19:29 horas

Paraty – Agentes da 167ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular, Marcelo Russo, estouraram nesta quinta-feira (9) um depósito do tráfico de drogas que funcionava na Rua André Rebouças, no bairro Mangueira. Dois suspeitos de trabalharem como “vapores do tráfico” (transportadores de drogas) foram detidos no local, onde foi apreendida certa quantidade de maconha e cocaína, ainda não contabilizada pela policia, e uma balança digital.

Russo disse que os suspeitos vinham sendo monitorados e que eles já tiveram passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os suspeitos, ambos de 21 anos, foram levados para a Delegacia de Paraty, onde foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico .