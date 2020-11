Polícia Civil inaugura canal pioneiro para registro de ocorrências em inglês

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 15:43 horas

Rio de Janeiro – Os turistas que visitam o Estado do Rio de Janeiro já podem realizar registro de ocorrência com maior facilidade. A Polícia Civil inaugurou nesta quarta-feira (4) um sistema de registro online em inglês. O Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil a oferecer este tipo de serviço.

Com este novo sistema, a Polícia Civil espera eliminar a subnotificação, pois muitos turistas deixavam de registrar ocorrências. Entre as facilidades para os usuários está a possibilidade de usar documentos e endereços internacionais e o acompanhamento poderá ser feito do exterior. A iniciativa é uma parceria com o Consulado Geral Britânico do Rio de Janeiro, que permitiu a tradução do programa.

Para fazer o registro, a pessoa deve acessar o site da Delegacia Online (https://dedic.pcivil.rj.gov.br/). No topo da página, há duas bandeiras indicando as possibilidades de idioma. Ao clicar na bandeira do Reino Unido, o usuário será transferido para uma versão em inglês da página.

Pela delegacia online, o turista poderá comunicar ocorrências, registrar perda de aparelho de telefone celular, de documento, agendar um pré-registro e acompanhar o andamento.