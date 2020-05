Polícia Civil investiga morte de menor em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 11:23 horas

Volta Redonda – Policiais Civis de Volta Redonda investigam o assassinato de Radimila Francisco de Souza, de 17 anos. Ela foi morta a tiros nessa sexta-feira (29). A vítima estava com o namorado, de 19 anos, que foi baleado e continua internado no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O casal estava em uma casa na Avenida dos Gaúchos, no bairro Cailândia, também em Volta Redonda, onde ocorreu a execução. Policiais aguardam a recuperação do rapaz para ouvi-lo.

Radimila, que foi morta de madrugada, foi sepultada à tarde também de sexta-feira, no Cemitério Municipal do Retiro. O autor dos tiros e motivo do crime ainda são desconhecidos pelos policiais que apuram o assassinato e a tentativa de homicídio.