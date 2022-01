Polícia Civil investiga morte de policial em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 10:53 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, investiga a morte do policial Maximiliano de Souza Soares, de 34 anos. Ele foi assassinado a facadas na madrugada de segunda-feira (03), em Volta Redonda.

Policiais militares encontraram uma faca fincada no corpo da vítima, que foi encontrada embaixo do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Centro de Volta Redonda. Exame de necropsia contatou dois ferimentos produzidos por facadas, embaixo do braço e no pescoço do policial.

Ainda no local onde o corpo estava, foi encontrado um celular e R$ 2. Segundo bombeiros, a vítima estava sem documentos.

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz com objetivo de localizar e prender o autor ou autores do crime.

Maximiliano era policial penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, mas estava licenciado.