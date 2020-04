Polícia Civil prende dois homens suspeitos de homicídio no bairro Retiro

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 18:46 horas

Volta Redonda – Dois homens, de 18 e 28 anos, suspeitos de tráfico de drogas e homicídio, foram presos em flagrante pela Polícia Civil nesta quinta-feira (2), no bairro Retiro, em Volta Redonda.

De acordo com o delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira, que não passou detalhes do crime, o homicídio em questão foi motivado pela guerra entre facções criminosas no município.

Com os suspeitos foram apreendidos 78 pinos de cocaína, um simulacro de arma de fogo, além de três máquinas de cartão que estavam sendo utilizadas em golpes contra postos de gasolina.