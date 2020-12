Polícia Civil prende em Barra do Piraí adolescente infrator por fato análogo ao crime de roubo

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 16:43 horas

Barra do Piraí – Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) apreenderam, na segunda-feira (30), um adolescente infrator suspeito de fato análogo ao crime de roubo. O adolescente é morador da comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, e foi localizado no Bairro da Roseira, em Barra do Piraí, onde supostamente reside sua namorada.

Segundo os agentes, havia contra ele um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude da Capital. O adolescente foi encaminhado para a cidade do Rio, onde será apresentado ao Juizado da Infância e Juventude.