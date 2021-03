Matéria publicada em 23 de março de 2021, 16:10 horas

Porto Real – Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) prenderam, na segunda-feira (22), um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi capturado no bairro de São José, em Porto Real.

Segundo os agentes, o criminoso foi condenado pela Justiça do Estado de Minas Gerais por homicídio tentado com emprego de arma de fogo. O crime aconteceu no ano de 1997.